Уряд спростив вступ іноземців до ЗСУ

Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства отримав повноваження перевозити кандидатів на службу з-за кордону в Україну

З початку великої війни до лав ЗСУ долучилися близько 20 тис. іноземних добровольців

Кабінет міністрів спростив процедуру залучення іноземних добровольців до лав української армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд вніс зміни до положень про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, про особливості публічних закупівель під час воєнного стану, про центри рекрутингу ЗСУ та Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, розширено повноваження Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ та ТЦК щодо здійснення заходів з перевезення кандидатів на службу з-за кордону в Україну.

Зміни також стосуються організації харчування і проживання таких кандидатів - зокрема, дозволяється здійснювати без використання електронної системи публічних закупівель.

Варто зазначити, що Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства в Україні – спеціалізований державний орган, створений для залучення іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Нагадаємо, іноземці та особи без громадянства, які мають намір служити у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, проходитимуть психофізіологічне дослідження (поліграф).

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.