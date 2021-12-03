Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота

Громадянки Польщі намагалися вивезти з України велику кількість доларів, євро і золота

Ввечері 2 грудня у львівському аеропорту під час перевірки пасажирів авіарейсу Львів–Стамбул митники виявили у двох іноземок рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти – загалом на суму понад 15 млн грн.

У Львівській митниці розповіли, що близько 20:00 двоє жінок віком 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу «зелений коридор». Однак під час перевірки їхнього багажу митники, спільно з прикордонниками, виявили велику кількість незадекларованої валюти – $125,7 тис., 374,8 тис. євро, а також майже 1,7 кг ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото.





Законодавство дозволяє перевозити через кордон без декларування готівкову валюту та банківські метали на суму не більше як 10 тис. євро. Незадекларовані гроші та ювелірні прикраси в іноземок вилучили відповідно до протоколу про порушення митних правил. Їх долю вирішить суд.

Державна прикордонна служба повідомляє, що обидві жінки є громадянками Польщі.