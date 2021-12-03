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    Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота

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    Загальна вартість вилученого у двох громадянок Польщі становить понад 15 млн грн - Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота
    Загальна вартість вилученого у двох громадянок Польщі становить понад 15 млн грн
    фото: ДПСУ

    Громадянки Польщі намагалися вивезти з України велику кількість доларів, євро і золота

    Ввечері 2 грудня у львівському аеропорту під час перевірки пасажирів авіарейсу Львів–Стамбул митники виявили у двох іноземок рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти – загалом на суму понад 15 млн грн.

    У Львівській митниці розповіли, що близько 20:00 двоє жінок віком 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу «зелений коридор». Однак під час перевірки їхнього багажу митники, спільно з прикордонниками, виявили велику кількість незадекларованої валюти – $125,7 тис., 374,8 тис. євро, а також майже 1,7 кг ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото.

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    Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота
    Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота
    Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота
    Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота
    Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота


    Законодавство дозволяє перевозити через кордон без декларування готівкову валюту та банківські метали на суму не більше як 10 тис. євро. Незадекларовані гроші та ювелірні прикраси в іноземок вилучили відповідно до протоколу про порушення митних правил. Їх долю вирішить суд.

    Державна прикордонна служба повідомляє, що обидві жінки є громадянками Польщі.

    Теги: прикордонники Польща контрабанда валютні операції гроші Львів аеропорт кордон золото
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    Митники у Львові затримали двох польок з валізами валюти та золота