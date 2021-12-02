Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину

Камені були сховані під умивальником у 88 поліетиленових сейф-пакетах

У пасажирському поїзді Київ–Відень митники виявили 50 кг бурштину, які були захованими під умивальником. Про це повідомляють Державна митна служба та Державна прикордонна служба.

«Сонячне» каміння виявили сьогодні вночі у залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» під час перевірки причіпного вагона Київ–Відень у складі міжнародного потяга сполученням Чоп–Захонь.

За словами інспекторів, каміння було під умивальником у 88 поліетиленових сейф-пакетах білого кольору. Власником каміння виявився 33-річний громадянин України.





Остаточну вартість виявлених 50 кг бурштину визначить експертиза. Прикордонники направили до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.