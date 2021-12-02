  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    фото: ДПСУ

    Камені були сховані під умивальником у 88 поліетиленових сейф-пакетах

    У пасажирському поїзді Київ–Відень митники виявили 50 кг бурштину, які були захованими під умивальником. Про це повідомляють Державна митна служба та Державна прикордонна служба.

    «Сонячне» каміння виявили сьогодні вночі у залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» під час перевірки причіпного вагона Київ–Відень у складі міжнародного потяга сполученням Чоп–Захонь.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину
    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину

    За словами інспекторів, каміння було під умивальником у 88 поліетиленових сейф-пакетах білого кольору. Власником каміння виявився 33-річний громадянин України.


    Остаточну вартість виявлених 50 кг бурштину визначить експертиза. Прикордонники направили до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

    Теги: прикордонники контрабанда бурштин потяг залізниця Державна митна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Митники знайшли у поїзді Київ–Відень 50 кг бурштину