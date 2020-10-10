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    Події в Україні

    У Херсоні на набережній сталася стрілянина: є поранений

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    У Херсоні поліція встановлює обставини отримання вогнепальних поранень жителем міста - У Херсоні на набережній сталася стрілянина: є поранений
    У Херсоні поліція встановлює обставини отримання вогнепальних поранень жителем міста

    На території Херсона та прилеглих до міста районів була введена в дію поліцейська операція «Сирена»

    У Херсоні на набережній парку «Слави» сталася стрілянина.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    «Близько 22:30 за спецлінії «102» надійшло повідомлення, що на набережній парку «Слави» виявлена людина в закривавленому одязі. Також заявник повідомив, що причетним до скоєння злочину може бути людина, яка пересувається на автомобілі іноземного виробництва з реєстраційними номерами однієї з європейських країн», – зазначили у поліції.

    Потерпілий – 35-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що він отримав кілька вогнепальних поранень з невстановленої зброї.

    Проводяться слідчо-розшукові заходи щодо встановлення причетної до замаху на вбивство.

    На території Херсона та прилеглих до міста районів була введена в дію поліцейська операція «Сирена».

    Слідчим управлінням обласного главку поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на злочин, умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Встановлюються всі обставини події.

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