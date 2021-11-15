Дії режиму Лукашенка спрямовані для відволікання уваги від активності РФ на кордоні з Україною – Блінкен

США і партнери «хочуть нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію»

Держсекретар США поговорив із головою польського МЗС про Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. В ході бесіди він заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

«Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною», – заявив держсекретар США.

Також під час розмови Блінкен і Рау засудили використання вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, введених Заходом: відмова в правах людини і основних свободах для білоруського народу.

Крім того, Блінкен висловив глибоку вдячність Польщі за її активну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

«Сполучені Штати, Польща, інші союзники і партнери єдині в прагненні нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію і зловмисну діяльність у регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

Також оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

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