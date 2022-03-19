Сервісні центри МВС відновили роботу в більшості регіонів України

Запрацювала міграційна служба

У більшості регіонів України відновилася робота сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«Ми протягом всіх трьох тижнів працювали над тим, щоб потужності сервісів, які надає МВС, були відновлені. І зараз я можу чітко сказати, що в більшості регіонів України відновлена робота сервісних центрів і міграційна служба, яка працює з паспортами, питаннями громадянств», - зазначив очільник МВС України.

Раніше Монастирський повідомив, що кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. У Міністерстві внутрішніх справ обіцяли, що зроблять перелік актуальних блокпостів, а всі, які до нього не увійдуть, – приберуть.

До слова, 18 березня Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України відновив свою роботу в повному обсязі.

Нагадаємо, що в Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.