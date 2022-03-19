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    Події в Україні

    Сервісні центри МВС відновили роботу в більшості регіонів України

    Потужності сервісів, що надає МВС, відновлені - Сервісні центри МВС відновили роботу в більшості регіонів України
    Потужності сервісів, що надає МВС, відновлені

    Запрацювала міграційна служба

    У більшості регіонів України відновилася робота сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

    «Ми протягом всіх трьох тижнів працювали над тим, щоб потужності сервісів, які надає МВС, були відновлені. І зараз я можу чітко сказати, що в більшості регіонів України відновлена робота сервісних центрів і міграційна служба, яка працює з паспортами, питаннями громадянств», - зазначив очільник МВС України.

    Раніше Монастирський повідомив, що кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. У Міністерстві внутрішніх справ обіцяли, що зроблять перелік актуальних блокпостів, а всі, які до нього не увійдуть, – приберуть.

    До слова, 18 березня Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України відновив свою роботу в повному обсязі.

    Нагадаємо, що в Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія МВС окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сервісні центри МВС відновили роботу в більшості регіонів України