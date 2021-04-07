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    МЗС назвало кількість ув’язнених за кордоном українців

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    У 2020 році&nbsp;кількість затриманих та заарештованих громадян України за кордоном становила понад 16,5 тис. - МЗС назвало кількість ув’язнених за кордоном українців
    У 2020 році кількість затриманих та заарештованих громадян України за кордоном становила понад 16,5 тис.
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше засуджених українців у Росії

    У 2020 році за рішенням судів 7384 українці відбували покарання за кримінальне порушення за кордоном. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

    Найбільше засуджених громадян України було:

    • в Росії – 5844 особи,
    • Польщі – 289,
    • Італії – 223,
    • Греції – 175,
    • Чехії – 145.

    За період з 1 січня 2020-го по 31 грудня 2020 року кількість затриманих та заарештованих громадян України за кордоном становила 16,518 тисяч.

    Найбільше затриманих та заарештованих було:

    • в Польщі – 8443,
    • Чехії – 4033,
    • Німеччині – 1565,
    • Росії – 676.

    Як повідомлялося, в незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу перебувають 268 громадян України. Ще 114 громадян України наразі незаконно утримуються у місцях несвободи на території Російської Федерації та в анексованому Криму.

    На початку березня українець Гліб Шаблій, який провів понад 4 роки в ув‘язненні в Росії, повернувся додому.

    У російській колонії внаслідок неналежного надання медичної допомоги помер засуджений житель окупованого Криму.

    Теги: засуджені
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