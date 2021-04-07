МЗС назвало кількість ув’язнених за кордоном українців

У 2020 році кількість затриманих та заарештованих громадян України за кордоном становила понад 16,5 тис.

Найбільше засуджених українців у Росії

У 2020 році за рішенням судів 7384 українці відбували покарання за кримінальне порушення за кордоном. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Найбільше засуджених громадян України було:

в Росії – 5844 особи,

Польщі – 289,

Італії – 223,

Греції – 175,

Чехії – 145.

За період з 1 січня 2020-го по 31 грудня 2020 року кількість затриманих та заарештованих громадян України за кордоном становила 16,518 тисяч.

Найбільше затриманих та заарештованих було:

в Польщі – 8443,

Чехії – 4033,

Німеччині – 1565,

Росії – 676.

Як повідомлялося, в незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу перебувають 268 громадян України. Ще 114 громадян України наразі незаконно утримуються у місцях несвободи на території Російської Федерації та в анексованому Криму.

На початку березня українець Гліб Шаблій, який провів понад 4 роки в ув‘язненні в Росії, повернувся додому.

У російській колонії внаслідок неналежного надання медичної допомоги помер засуджений житель окупованого Криму.