МЗС назвало кількість ув’язнених за кордоном українців
Найбільше засуджених українців у Росії
У 2020 році за рішенням судів 7384 українці відбували покарання за кримінальне порушення за кордоном. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.
Найбільше засуджених громадян України було:
- в Росії – 5844 особи,
- Польщі – 289,
- Італії – 223,
- Греції – 175,
- Чехії – 145.
За період з 1 січня 2020-го по 31 грудня 2020 року кількість затриманих та заарештованих громадян України за кордоном становила 16,518 тисяч.
Найбільше затриманих та заарештованих було:
- в Польщі – 8443,
- Чехії – 4033,
- Німеччині – 1565,
- Росії – 676.
Як повідомлялося, в незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу перебувають 268 громадян України. Ще 114 громадян України наразі незаконно утримуються у місцях несвободи на території Російської Федерації та в анексованому Криму.
На початку березня українець Гліб Шаблій, який провів понад 4 роки в ув‘язненні в Росії, повернувся додому.
У російській колонії внаслідок неналежного надання медичної допомоги помер засуджений житель окупованого Криму.