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На Черкащині посадовець військкомату закликав «денацифікувати» Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Черкащині посадовець військкомату закликав «денацифікувати» Україну
фото: СБУ

Суд призначив посадовцю покарання у виді двох років позбавлення волі

У Черкаській області посадили до в'язниці співробітника ТЦК, який виявився прихильником кремлівського режиму, який заперечував збройну агресію Росії. Про це передає Управління СБУ в Черкаській області.

Зловмисника викрили минулого року.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення співробітник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки активно агітував підтримувати політику агресора.

Чоловік планував перейту планував перейти на сторону ворога у разі захоплення регіону. Також закликав «денацифікувати» Україну та знищити «бандерівців».

Свої проросійські погляди поширював серед власного оточення та колег по роботі.

Крім цього, засуджений заперечував причетність загарбників до вчинення воєнних злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українським містам та вбивства цивільних громадян.

«Перший тост – за перемогу. І завжди вставляю – за нашу перемогу. І тут «бандерівців» так коробить. До кінця року дотягну (на роботі в ТЦК – «Главком»). Далі наші (росіяни – «Главком») прийдуть, звільнятися не треба буде», – розмірковував зрадник у телефонній розмові, яку перехопили українські спецслужби.

Суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, триває 603-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. З початком доби кремлівські терористичні війська, цинічно завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, окупанти застосували ударні БпЛА типу Shahed-136/131 по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною. Протягом доби відбулось понад 70 бойових зіткнень.

Теги: суд Черкащина війна

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