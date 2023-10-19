ЗСУ завдали ударів по російських «Солнцепеках»

Протягом доби відбулось понад 70 бойових зіткнень

Триває 603-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. З початком доби кремлівські терористичні війська, цинічно завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, окупанти застосували ударні БпЛА типу Shahed-136/131 по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною. Протягом доби відбулось понад 70 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загалом ворог завдав вісім ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Соснівка, Костобобрів, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Кияниця, Степок, Новодмитрівка, Рясне Сумської області; Одрадне, Колодязне, Тополі Харківської області.

Куп’янський напрямок

Українські воїни відбили більше 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак противника в районі Надії Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Виїмка та Веселе Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Званівка, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Українські воїни відбили атаки противника в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

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Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів: Авдіївка, Новокалинове, Степове, Сєверне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Українські воїни відбили атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Вугледар та Павлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роботине та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Роботине, Кам’янське, Плавні, Приморське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав та Веселе Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали: Інженерне, Антонівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, два районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» та 13 артилерійських засобах противника.

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