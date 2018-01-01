На Черкащині шукають жінку-таксиста, яка зникла у Різдвяну ніч

Працівники поліції відшукали автомобіль, але жінки там не виявилось

Працівники поліції Черкаської області проводять слідчо-оперативні розшукові заходи зі встановлення місцезнаходження жінки-таксиста, яка зникла на Різдво. Як повідомляє прес-служба поліції Черкаської області, до правоохоронців Черкаського відділу поліції звернулась черкащанка із заявою про зникнення своєї матері - таксиста одного із перевізників у



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Працівники поліції відшукали автомобіль, але жінки там не виявилось

Працівники поліції Черкаської області проводять слідчо-оперативні розшукові заходи зі встановлення місцезнаходження жінки-таксиста, яка зникла на Різдво.

Як повідомляє прес-служба поліції Черкаської області, до правоохоронців Черкаського відділу поліції звернулась черкащанка із заявою про зникнення своєї матері - таксиста одного із перевізників у місті Черкаси. Донька розповіла, що мама 7 січня 2018 року виїхала на автомобілі «Mercedes Vito» білого кольору та 8 січня у звичний період часу на зв'язок не виходить.

Терміново на території обслуговування Черкаської області було введено в дію оперативний план «Перехват», для перевірки всіх автомобілів марки «Mercedes Vito» білого кольору.

Після проведення роботи працівники поліції відшукали автомобіль, але жінки там не виявилось.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Правоохоронці провели огляд місця події та зібрали всі необхідні речові докази.

На даний час працівники поліції проводять всі необхідні слідчі дії з розшуку зниклої жінки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до всіх громадян, які бачили зниклу жінку на автомобілі марки «Mercedes Vito» білого кольору в нічний час, в період з 7 січня по 8 січня 2018 року або володіють інформацією та подробицями про перебування зниклої жінки, звертатись на лінію «102» або за телефоном 067-462-95-05.