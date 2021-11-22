У Харкові масово звільняються патрульні: названо причину

Начальниця патрульної поліції у Харкові заявила про дефіцит кадрів

За десять місяців 2021 року з патрульної поліції Харкова звільнилися у півтора рази більше співробітників, ніж за весь минулий рік. Як розповіла начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак, у місті вже немає піших патрулів.

«Щоденно у місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше в мене немає. І станом на зараз хочу повідомити, що в мене за останні 10 місяців звільнилося в півтора рази більше працівників, ніж за минулий рік», – сказала Стрижак.

Як уточнив журналістам речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, звільнилося близько 100 патрульних.

«Ми стикнемося після Нового року з тим, що будуть стояти приміщення Управління, транспортні засоби, не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата», – додала вона.

«І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспорті засоби й Департамент патрульної поліції, і облрада, і так само міськрада надала фінанси на ремонтування транспортних засобів – ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах», – додала Стрижак.

За інформацією сайту Патрульної поліції України, зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 грн на місяць (без урахування податків).

Тим часом мер Харкова вважаає, що саме хороший стан харківських доріг й став причиною такої кількості резонансних аварій у місті.

Як відомо, у Харкові сталось кілька резонаансних ДТП. Нещодавно прокуратура підтвердила, що під час смертельної аварії на проспекті Гагаріна за кермом автомобіля Infiniti був 16-річний водій Микола Харківський. Мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.

11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів. Згодом з'ясувалося, що за годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео). Як відомо, водій, що збив дітей у Харкові, був під метадоном.

Також нагадаємо, що на місці ДТП з дітьми водійка Mazda збила патрульного. Поліція зупинила жінку за порушення правил, але вона вирішила втекти та збила правоохоронця.

Восени 2017 року у Харкові сталась моторошна ДТП, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості. Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову, яких визнаано винними у скоєнні аварії. Зазначимо, що Олена Зайцева, яка відбуває покарання в колонії за вчинення смертельного ДТП у Харкові, в місцевій майстерні разом з іншими засудженими займається вишивкою.