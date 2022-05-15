На Харківщині затримано прихильника «руського міра», який зливав інформацію ФСБ

Колаборант зізнався, що вже давно відчуває себе «русскім чєловєком»

Мешканець Чугуївського району здавав росіянам інформацію про переміщення українських військ

Співробітники Служби безпеки України затримали мешканця Чугуївського району Харківської області, який здавав росіянам позиції українських військових. Про це повідомляє Управління СБУ в Харківській області.

Встановлено, що фігурант провадження за допомогою соціальних мереж передавав представнику РФ інформацію про переміщення та розташування техніки і особового складу Збройних сил України та сил Територіальної оборони. В подальшому інформацію надавали співробітникам ФСБ РФ.

Зловмисник зізнається, що вже давно відчуває себе «русскім чєловєком» і ще з початку вторгнення РФ мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягнути їх цілей.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану) КК України.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, СБУ заблокувала канал збуту державних баз даних через мережу Даркнет. У незаконній торгівлі підозрюють колишнього правоохоронця.