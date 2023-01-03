СБУ затримала в Херсоні ексочільницю «філії залізниці РФ»

Зловмисниця допомагала перекидати в Україну військові ешелони РФ

Служба безпеки України викрила у Херсоні ще одну пособницю ворога. Зловмисницею виявилась колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«Там вона очолила створене агресором «предприятие промышленного железнодорожного транспорта «Херсонской железной дороги». На цій «посаді» допомагала ворогу налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті», – йдеться в повідомленні.

Насамперед зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захопленої частини Херсонщини. Також вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачі країні-агресору.

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Крім цього, жінка особисто закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників і вступати до лав окупаційної установи. За це обіцяла лояльне відношення з боку рашистів та виплату «зарплат» в російських рублях.

Після звільнення обласного центру співробітники СБУ затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України.