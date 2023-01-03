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СБУ затримала в Херсоні ексочільницю «філії залізниці РФ»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ затримала в Херсоні ексочільницю «філії залізниці РФ»
Жінка особисто закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників і вступати до лав окупаційної установи
СБУ

Зловмисниця допомагала перекидати в Україну військові ешелони РФ

Служба безпеки України викрила у Херсоні ще одну пособницю ворога. Зловмисницею виявилась колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Там вона очолила створене агресором «предприятие промышленного железнодорожного транспорта «Херсонской железной дороги». На цій «посаді» допомагала ворогу налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті», – йдеться в повідомленні.

Насамперед зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захопленої частини Херсонщини. Також вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачі країні-агресору. 

Крім цього, жінка особисто закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників і вступати до лав окупаційної установи. За це обіцяла лояльне відношення з боку рашистів та виплату «зарплат» в російських рублях.

Після звільнення обласного центру співробітники СБУ затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України.

Теги: росія окупанти війна залізниця Україна Херсон

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