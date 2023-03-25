Окупанти накрили Херсонщину «Градами», є загиблі й поранені

Рятувальники ліквідовують пожежі, що виникають через ворожі обстріли

За добу окупанти сім разів обстріляли Херсон

За минулу добу російські окупанти понад 70 разів обстріляли Херсонщину Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Зокрема, противник здійснив 67 обстрілів Херсонщини, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та «Градів».

Місто Херсон ворог обстріляв сім разів. «23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад. На жаль, є жертви. Дві людини загинули, шість - отримали поранення», – повідомив Прокудін.

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За добу з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано 59 осіб.

Як відомо, російські окупанти майже щодня обстрілюють Херсон. Зокрема, 24 березня російські загарбники атакували Херсон. Під удар потрапили плавні, одна людина загинула, ще одна зазнала поранення.

У зв'язку з постійними обстрілами Херсонська міська рада закликала жителів міської територіальної громади евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Крім того, російські загарбники продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії РФ провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.