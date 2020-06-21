На Кіровоградщині чоловік з ножем напав на поліцейського
У Кіровоградській області чоловік з ножем напав на поліцейського
Правоохоронця госпіталізувалиУ Кіровоградській області чоловік з ножем скоїв напад на поліцейського. Правоохоронець отримав удар ножем у шию.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
За інформацією поліції, 36-річний правоохоронець перебував поза службою та в цивільній формі одягу, коли на нього напав 43-річний раніше судимий місцевий житель. Конфлікту між чоловіками раніше не було.
«Правоохоронець був негайно доправлений до лікувального закладу для надання невідкладної медичної допомоги», - розповіли в поліції.
Нападника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
До слова, у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі від вогнепальних поранень загинув поліцейський.