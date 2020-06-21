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    Кримінал

    На Кіровоградщині чоловік з ножем напав на поліцейського

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    У Кіровоградській області чоловік з ножем напав на поліцейського - На Кіровоградщині чоловік з ножем напав на поліцейського
    У Кіровоградській області чоловік з ножем напав на поліцейського

    Правоохоронця госпіталізували

    У Кіровоградській області чоловік з ножем скоїв напад на поліцейського. Правоохоронець отримав удар ножем у шию.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    За інформацією поліції, 36-річний правоохоронець перебував поза службою та в цивільній формі одягу, коли на нього напав 43-річний раніше судимий місцевий житель. Конфлікту між чоловіками раніше не було.

    «Правоохоронець був негайно доправлений до лікувального закладу для надання невідкладної медичної допомоги», - розповіли в поліції.

    Нападника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

    До слова, у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі від вогнепальних поранень загинув поліцейський.

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