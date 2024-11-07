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Уряд працює над реформою МСЕК і військово-лікарських комісій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд працює над реформою МСЕК і військово-лікарських комісій
Міноборони, Міністерство охорони здоров’я та Мінцифри протягом двох тижнів розроблять кроки з цифровізації ВЛК
фото з відкритих джерел

Держава готує кроки щодо цифровізації медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій

У Офісі президента відбулася нарада щодо реформування медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК). Головною темою обговорення став законопроєкт Міністерства охорони здоров’я про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності та запропонували план його цифровізації. Зокрема, він передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.

Крім того, під час наради йшлося про реформування військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК.

Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК. Зазначається, що це дасть скоротити черги та розвантажити комісії.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

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Теги: Офіс президента уряд Кабмін Міністерство охорони здоров'я

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