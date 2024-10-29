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Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
Прийнято в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи
фото з відкритих джерел

Документ підтримали 284 депутати

Верховна Рада України сьогодні, 29 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Документ підтримали 284 депутати.

За словами Геращенко, законопроєкт, зокрема, передбачає:

  • можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;
  • зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;
  • внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень і прозорості.

«Але тепер виникає питання щодо майбутнього МСЕК, адже Зеленський заявив про їхнє закриття з 1 січня 2025 року», – зауважила Геращенко.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як відомо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

«Главком» звернув увагу, що голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду.

Після цього інциденту розпочалася хвиля перевірок та звільнень голів МСЕК. Так, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал.

Також очільниця МСЕК Одеської області написала заяву на звільнення.

Крім того, 21 жовтня голова обласної медично-соціальної експертної комісії Юрій Веклинець добровільно пішов з посади. А вже 22 жовтня СБУ викрила Веклинця та трьох спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Наразі главі МСЕК готуються оголосити підозру.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

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Теги: Верховна Рада корупція в Україні Ірина Геращенко закон корупція законопроєкт

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