Загибель нацгвардійця у ДТП: Печерський райсуд обрав запобіжний захід для судді
Експертиза, яка має підтвердити або спростувати стан сп'яніння судді ще не готова
Печерський райсуд Києва 27 травня, у суботу ввечері відправив чинного суддю Олексія Тандира під варту. Про це повідомляє Watchers Media.
Прокуратура наполягала на безальтернативному триманні під вартою судді, тоді як підозрюваний просив про цілодобовий домашній арешт з браслетом.
Прокурор у коментарі Watchers зазначив, що експертиза, яка має підтвердити або спростувати стан сп'яніння судді досі не готова.
Причиною є те, що пройшло надто мало часу з моменту взяття аналізу, а також те, що нині – вихідний день.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
Також суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира.
Вища рада правосуддя дозволила арешт судді, який збив нацгвардійця на блокпосту.
Коментарі — 0