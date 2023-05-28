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Загибель нацгвардійця у ДТП: Печерський райсуд обрав запобіжний захід для судді

Діана Гасюк
glavcom.ua
Загибель нацгвардійця у ДТП: Печерський райсуд обрав запобіжний захід для судді
голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандира
фото з відкритих джерел

Експертиза, яка має підтвердити або спростувати стан сп'яніння судді ще не готова

Печерський райсуд Києва 27 травня, у суботу ввечері відправив чинного суддю Олексія Тандира під варту. Про це повідомляє Watchers Media.

Прокуратура наполягала на безальтернативному триманні під вартою судді, тоді як підозрюваний просив про цілодобовий домашній арешт з браслетом.

Прокурор у коментарі Watchers зазначив, що експертиза, яка має підтвердити або спростувати стан сп'яніння судді досі не готова.

Причиною є те, що пройшло надто мало часу з моменту взяття аналізу, а також те, що нині – вихідний день.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Також суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира.

Вища рада правосуддя дозволила арешт судді, який збив нацгвардійця на блокпосту.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія

 

Теги: експертиза суддя прокурор арешт

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