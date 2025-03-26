На Львівщині ділок вигадав спосіб, як вивезти деревину за кордон: розкрито схему

Продукція зі свіжозрубаної деревини незаконно переміщувалась через кордон до країн ЄС

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, підприємець з Івано-Франківщини використовував підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі він отримував дозвільні документи для експорту.

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Правоохоронці затримали вантажівку на митному пості «Рава-Руська – Хребенне» фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Під виглядом пиломатеріалів виготовлених нібито з деревини придбаної у 2024 році, продукція зі свіжозрубаної деревини переміщувалась через кордон до країн ЄС.

За результатами обшуків на митному пості «Рава-Руська – Хребенне» було затримано вантажівку з пиломатеріалами хвойних порід в обʼємі 41 м3. Орієнтовна вартість пиломатеріалів становить майже півмільйона гривень.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду автобуса сполученням «Хеб – Київ» працівники митниці виявили незадекларований підакцизний товар. Цікаво, що в кожній коробці, де містилася рідина для куріння, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги».

До слова, у пункті пропуску «Ягодин» митники виявили майже 28 тис. камінців, схожих на діаманти, захованих у конструктивній порожнині автобуса, який прямував з Польщі в Україну.

Також повідомлялося, що працівники Київської митниці виявили у двох міжнародних поштових відправленнях два камені бурштину унікального розміру. Як зазначається, відправником обох виявився мешканець Київщини.