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    У Сальвадорі в садку колишнього полісмена знайшли вісім жіночих тіл

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    Для встановлення осіб жертв проведуть тести ДНК - У Сальвадорі в садку колишнього полісмена знайшли вісім жіночих тіл
    Для встановлення осіб жертв проведуть тести ДНК
    Фото Reuters

    На ексгумацію всіх тіл може піти місяць

    Тіла щонайменше восьми осіб знайшли в могилі в садку колишнього поліцейського Уго Ернесто Осоріо Чавеса в Сальвадорі.

    Про це повідомляє Reuters.

    51-річний Уго Ернесто Осоріо Чавес був затриманий в місті Чалчуапа в цьому місяці за вбивство 57-річної жінки та її 26-річної дочки. Він зізнався у вбивстві. Але коли бригади судово-медичних експертів обшукали його будинок приблизно за 78 км від столиці країни Сан-Сальвадора, вони виявили як мінімум сім ям з тілами, деякі з яких, можливо, були поховані ще два роки тому.

    У п’ятницю прокурор Макс Муньос заявив, що з однієї з могил вилучили вісім тіл. Для встановлення осіб жертв проведуть тести ДНК.

    Як повідомляється, у могилах може бути більше тіл, більшість з них, як вважається, належать жінкам або дівчатам. На ексгумацію всіх тіл може піти місяць.

    Поліція вважає, що це відкриття розкриває таємну мережу вбивць, що діє понад десять років. Ще 10 осіб були звинувачені у вбивстві дев’яти жінок в імовірно пов’язаних вбивствах, а також в чотирьох інших вбивствах жертв, тіла яких були виявлені в тому ж будинку.

    Маурісіо Арріаса, глава національної поліції Сальвадора, сказав, що Осоріо був відсторонений від служби 15 років тому – після того, як його визнали винним в зґвалтуванні жінки, а також у незаконному сексі з неповнолітньою, злочини, за які він в підсумку був засуджений до п’яти років позбавлення волі.

    Зазначається, що в Сальвадорі один з найвищих показників вбивств жінок в Латинській Америці за ознакою статі.

    Теги: кримінал вбивство поліція будинок ДНК
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    У Сальвадорі в садку колишнього полісмена знайшли вісім жіночих тіл