Троє ділків погоріли на масштабному виробництві фейкових Duracell

Слідство задокументувало виготовлення понад 119 тис. підроблених батарейок

До суду направили обвинувальний акт щодо трьох учасників групи, яких обвинувачують у виготовленні та продажі підроблених батарейок із незаконним використанням торговельної марки Duracell. За даними слідства, збитки правовласнику перевищили 5 млн. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

«Упродовж 2024–2025 років учасники групи імпортували до України понад 1,4 млн немаркованих батарейок. За допомогою спеціального обладнання вони наносили на них позначення відомих торгових марок, зокрема Duracell, пакували та реалізовували як оригінальну продукцію», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Під час слідства було задокументовано щонайменше 119,2 тис. підроблених батарейок з використанням торгової марки Duracell, а під час проведення обшуків вилучено понад 160 тис. батарейок, обладнання для нанесення маркування та пакувальні матеріали з незаконним використанням торгової марки.

Трьох обвинувачених судитимуть за незаконне використання знака для товарів та послуг, вчинене організованою групою, що нанесло матеріальний вред у особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 УК України). Санкція статті передбачає штраф від 170 тис. до 255 тис. грн з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.