У Львові дворічна дівчинка три місяці жила з батарейкою в стравоході (фото)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
У стравоході дитини застрягла літієва батарейка діаметром 2,5 см
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая /колаж: glavcom.ua

Лікарі провели невідкладну операцію дворічній пацієнтці

У Львові лікарі провели операцію дворічній дівчині. Дівчинка Софія всю зиму прожила з батарейкою в стравоході, весь цей час медики не могли з’ясувати діагноз дитини, а її стан постійно погіршувався. Про це пише «Главком» із посиланням на Дитячу Лікарню Святого Миколая.

Софія три місяці страждала від складних симптомів. Батьки дівчинки відразу почали бити на сполох та помітили погіршення стану доньки.

«Те, що із Софійкою щось не так, її батьки помітили відразу – наприкінці осені. Дитина перестала нормально ковтати й могла їсти лише блендеровану їжу. Батьки звернулися до медиків, однак ті не помітили ознак жодних сторонніх тіл, тож лікували можливу інфекцію. А від болю в животику прописали препарат на основі ібупрофену», – розповіли в лікарні.

Завдяки рентген лікарі виявили стороннє тіло, яке застрягло в стравоході дитини
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Водночас лікарям не вдавалося встановити правильний діагноз. Через це дитині призначили непотрібні лікування. «Всю зиму симптоми маскувалися під інші захворювання. Медики припускали різні діагнози – навіть лікували від глистів і запальних процесів. Тим часом Софійка постійно мучилася від болю та не могла нормально харчуватися. Стан дедалі погіршувався», – йдеться в повідомленні.

У стравоході дівчинки була літієва батарейка діаметром 2,5 см
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

На початку весни в дівчинки з’явилися небезпечні для життя симптоми, зокрема блювання, відмова від їжі, покашлювання та свистяче дихання. Тоді батьки Софії відвезли її на нове обстеження, де їй зробили рентген. Завдяки цьому лікарі виявили стороннє тіло, яке застрягло в стравоході дитини.

фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

«З’ясувалося, що три місяці в стравоході дівчинки була літієва батарейка діаметром 2,5 см. Навколо неї сформувалися набряк та гіпергрануляції слизової оболонки – ознаки тривалого ушкодження тканин.Хірурги діяли максимально обережно: батарейка була щільно зафіксована, а будь-яка маніпуляція могла призвести до перфорації стравоходу, тобто його розриву. За допомогою ларингоскопа та спеціальних інструментів лікарям вдалося безпечно видалити сторонній предмет», – пояснили медики.

Операція Софії пройшла успішно. Лікарі невідкладно провели втручання та видалили батарейку. Наразі стан пацієнтки стабільний, однак лікарі продовжують стежити за її здоров’ям. Поки медики слідкують за тим, аби в стравоході не виникло звуження в місці ушкодження. Після операції дівчинка вимушена харчуватися блендерованою їжею.

Нагадаємо, у Львові до дитячої лікарні звернулася школярка зі скаргою на біль у руці. Дівчинку турбувала цятка на руці, нібито від укусу комахи. Однак лікарі виявили в руці пацієнтки голку для шиття. Напередодні 13-річна Ангеліна з містечка Дубляни шила новорічну прикрасу для завдання у школі. Ранком, коли вона збиралась на навчання, дівчинка відчула різкий біль у руці, де потім батьки виявили малу цятку.

