СБУ затримала матір і брата російської агентки, які наводили удари по Дніпру

Фігуранти обходили периметри режимних об’єктів та позначали на Google Maps геолокації виробничих цехів і логістичних складів

Затриманим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох учасників агентурної групи ФСБ, яка коригувала російські удари по Дніпру. Ними виявилися мати та брат російської агентки, яку СБУ викрила у червні 2026 року, пише «Главком».

За даними слідства, саме затримана раніше жінка залучила своїх близьких до співпраці з російськими спецслужбами. Вони допомагали їй збирати інформацію про оборонні підприємства Дніпра, які РФ планувала атакувати.

Для цього фігуранти обходили периметри режимних об’єктів та позначали на Google Maps геолокації виробничих цехів і логістичних складів.

фото: СБУ

Також вони збирали дані про місця та наслідки російських ударів по місту. За інформацією СБУ, ці відомості використовували для підготовки нових або коригування повторних атак.

Після викриття російської агентки її мати та брат спочатку припинили свою діяльність, однак згодом самостійно вийшли на зв’язок із куратором із РФ, щоб продовжити співпрацю.

фото: СБУ

СБУ задокументувала їхню діяльність та затримала обох. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, які, за даними слідства, використовувалися для збору інформації та зв’язку з представниками ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Напередодні контррозвідка СБУ затримала на Донеччині місцевого блогера, якого російська воєнна розвідка залучила до коригування ударів по Краматорському напрямку.