За Ольгу Стефанішину внесено 6 млн грн застави

Експосадовицю підозрюють у незаконному збагаченні майже на 14 млн грн, сама вона провину не визнає

За колишнього посла України у США Ольгу Стефанішину внесено заставу в розмірі 6 млн грн. Інформацію про внесення коштів підтвердили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Запобіжний захід у вигляді застави в 6 млн грн ВАКС обрав Стефанішиній 6 серпня у межах кримінального провадження щодо незаконного збагачення. Після оголошення рішення суду експосадовиця заявляла, що вона та члени її родини отримують погрози.

Ольга Стефанішина обіймала посаду посла України у США із серпня 2025 року до серпня 2026-го. До цього вона була віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також очолювала Міністерство юстиції.

3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла. Наступного дня антикорупційні органи повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні. За версією слідства, починаючи з 2024 року витрати Стефанішиної майже на 14 млн грн перевищили її офіційні доходи. Зокрема, слідство вважає, що експосадовиця придбала дві однокімнатні квартири у столичному житловому комплексі «Файна Таун», оформила їх на подругу та профінансувала ремонт.

До суми ймовірного незаконного збагачення правоохоронці також включили 1,8 млн грн, витрачених на авіаквитки, а також кошти за оренду квартири на початку 2024 року.

Крім того, за даними слідства, Стефанішина не задекларувала користування автомобілем Mercedes-Benz, оформленим на її підлеглого, та проживання у квартирі батьків у центрі Києва.

Сама Стефанішина провину не визнає. Сторона захисту стверджує, що вона не купувала квартири у «Файна Таун», мала достатньо коштів для придбання авіаквитків та задекларувала квартиру батьків. Щодо автомобіля захист наполягає, що експосадовиця користувалася ним нечасто, а тому, на їхню думку, не мала декларувати його.

Нагадаємо, коли під час суду прокурор попросив призначити заставу у розмірі 13 млн грн, Стефанішина зазначила, що не має необхідних коштів для внесення такої застави, після чого розплакалася.