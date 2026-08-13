СБУ викрила 14 агентів, які «полювали» на F-16 та Mirage 2000

Затриманому організатору агентурної мережі, його спільнику та військовослужбовцю повідомили про підозру у злочинах проти основ національної безпеки

Для спостереження за авіабазами учасники мережі використовували професійні фотокамери та ховалися у покинутих будівлях або на відкритій місцевості поблизу військових об'єктів

Військова контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу російського ГРУ, яка збирала розвіддані про українські військові аеродроми та бойову авіацію. До мережі входили 14 людей із різних регіонів України, пише «Главком».

За даними слідства, зібрана агентами інформація могла використовуватися Росією для планування ракетних ударів по авіаційних базах, де перебувають українські F-16 та Mirage 2000.

фото: СБУ

Як повідомили в СБУ, спочатку російська воєнна розвідка завербувала львів’янина, який адміністрував Telegram-канал про авіацію. На нього російські спецслужби звернули увагу через публікацію фотографій бойових літаків ЗСУ у прокремлівських чатах.

фото: СБУ

Після цього чоловік залучив до збору інформації ще 13 своїх підписників. Вони проживали поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони та мали якісну фототехніку.

За завданням організатора вони фотографували:

українські військові аеродроми;

бойові літаки;

екіпажі та технічний персонал;

зльоти й посадки військової авіації.

Формально ці матеріали нібито збиралися для Telegram-каналу про авіацію. Насправді отримані фотографії зберігалися в онлайн-сховищі, доступ до якого агент надав своїм спільникам, а потім передавав їх російському куратору.

Для спостереження за авіабазами учасники мережі використовували професійні фотокамери та ховалися у покинутих будівлях або на відкритій місцевості поблизу військових об'єктів.

фото: СБУ

Окрім фотографій, львів’янин передавав російській стороні графіки зльотів і посадок бойових гелікоптерів. За даними СБУ, цю інформацію йому добровільно надавав командир авіаційної ескадрильї ЗСУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучили телефони та цифрову фототехніку, на яких зберігалися докази співпраці з російськими спецслужбами, а також фотографії об'єктів військової авіації.

фото: СБУ

Крім того, СБУ заблокувала чотири Telegram-канали та 10 тематичних груп, де поширювалися фотографії та інші дані про авіаційні підрозділи ЗСУ.

Наразі затриманому організатору агентурної мережі, його спільнику та військовослужбовцю повідомили про підозру у злочинах проти основ національної безпеки. Розслідування триває, щоб встановити та притягнути до відповідальності інших учасників мережі.