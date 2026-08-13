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Поліція викрила шахраїв, які під час ефірів у TikTok виманювали гроші в українців

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Поліція викрила шахраїв, які під час ефірів у TikTok виманювали гроші в українців
Шахраї у TikTok обіцяли українцям подвоїти та потроїти гроші
фото: поліція Хмельницької області

Учасники схеми проводили фейкові LIVE-трансляції та переконували людей переказувати від 2 до 50 тис. грн

У Хмельницькому правоохоронці викрили шахрайський офіс, учасники якого, за даними слідства, ошукували людей за допомогою фейкових трансляцій у TikTok. Зловмисники обіцяли подвоїти або потроїти переказані їм гроші, а після отримання коштів блокували потерпілих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Хмельницької області.

За даними правоохоронців, до міжрегіональної організованої групи входили чоловіки віком від 20 до 25 років. Вони орендували приміщення та обладнали його технікою, необхідною для роботи шахрайського офісу. Для пошуку потенційних жертв фігуранти запускали в TikTok фейкові LIVE-трансляції.

Глядачам пропонували переказати гроші, обіцяючи повернути суму у подвійному або потрійному розмірі. Подальше спілкування з людьми відбувалося через Telegram-канали. Щоб переконати потерпілих у реальності нібито виплат, їм демонстрували підроблений мобільний банкінг.

За інформацією поліції, люди переказували шахраям від 2 тис. до 50 тис. грн. Отримавши гроші, учасники схеми блокували потерпілих. Кошти виводили через банківські картки так званих дропів, після чого готівку розподіляли між учасниками групи.

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У межах розслідування правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків у Хмельницькому, Києві та Миколаївській області. Було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та автомобілі, які, за даними слідства, використовувалися у протиправній діяльності.

Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру за статтею про шахрайство. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та повне коло потерпілих.

Нагадаємо, раніше у межах масштабної спецоперації правоохоронці припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів по всій країна. Слідчі дії відбувалися у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах.

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Теги: Київ Київщина Миколаївщина Хмельниччина гроші поліція шахрайство TikTok

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