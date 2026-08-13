Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарі

За даними слідства, посадовець отримав загалом $15 тис. за сприяння військовозобов'язаним та мобілізованому

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, посадовець отримав загалом $15 тис. неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізаційних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Посадовця затримали під час отримання чергової частини коштів. Слідство стверджує, що він одержав $10 тис. за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних.

Загалом задокументовано одержання 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди фото: прокуратура України

За ці гроші начальник обласного ТЦК та СП нібито мав сприяти зняттю чоловіків із розшуку в системі «Оберіг», а також створити умови для їхнього подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи. Правоохоронці також задокументували ще один епізод у межах цього ж кримінального провадження.

За версією слідства, раніше посадовець отримав $5 тис., щоб не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини. Крім того, за ці кошти він мав забезпечити повернення чоловіка для повторного проходження військово-лікарської комісії. Таким чином, загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить $15 тис.

Начальника обласного ТЦК та СП затримано. Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем його служби та проживання, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Прокуратура планує просити суд обрати посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонити його від посади.

Посадовця затримано під час одержання чергової частини неправомірної вигоди фото: прокуратура України

Нагадаємо, напередодні керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсторонили від посади. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Омбудсме підкреслив, що його офіс неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема у діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП. За цими фактами направляли офіційні реагування та вимагали усунути порушення.