На Миколаївщині водій втопив патрульну поліцейську у каналі і втік із місця аварії

Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці

Вчора, 1 квітня, приблизно 17:30 на об’їзній дорозі автошляху Т-15-06 «Миколаїв – Доманівка – Берізки», біля села Ковалівка Ольшанської громади, водій автомобіля ВАЗ-2106, перебуваючи у стані сп’яніння, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив з’їзд у канал для забору води насосної станції, де вказаний автомобіль затонув. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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«Внаслідок автопригоди 29-річна пасажир, співробітник патрульної поліції, загинула на місці. Водій отримав незначні ушкодження та покинув місце пригоди. Згодом зловмисник був встановлений поліцейськими», – йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого».

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

Слідчі слідчого управління ГУНП затримали 38-річного водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та найближчим часом йому буде повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в столиці, 27 березня, сталася моторошна ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковий автомобіль Ford з'їхав з проїжджої частини дороги і влетів у дерево. Водій загинув на місці. Унаслідок зіткнення чоловіка затиснуло між сидінням та центральною стійкою автівки. Рятувальники деблокували тіло загиблого за допомогою спеціальних інструментів.