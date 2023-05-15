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На окупованих територіях загарбники масово затримують чоловіків: що відбувається

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На окупованих територіях загарбники масово затримують чоловіків: що відбувається
Окупанти шукають поповнення живої сили
фото з відкритих джерел

На Херсонщині зафіксовані факти насильницького затримання чоловіків

Російські окупанти надалі намагаються поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, в низці населених пунктів Херсонської області зафіксовані факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського.

Після затримання в ході першої установчої бесіди окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабара, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки.

Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.

Нагадаємо, триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники створюють «військкомати» для примусової мобілізації жителів, бо попередні не виконують план РФ. 

Теги: війна окупанти росія мобілізація

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