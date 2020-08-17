На Полтавщині судитимуть підприємця за привласнення мільйонів з державного бюджету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поліції інформують, що для штучного формування та збільшення розміру податку на додану вартість, зловмисники проводили безтоварні операції з купівлі-продажу молочної продукції за завищеними цінами

Злочинна група привласнила 18 млн грн з держбюджету, що були виділені, як відшкодування податку на додану вартість

На Полтавщині організована злочинна група постане перед судом за привласнення понад 18 мільйонів гривень держбюджету. Про це інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівник комерційної структури, що експортувала молочну продукцію, організував «схему» за допомогою якої він купував молоко у вітчизняних виробників та експортував його під іншою маркою.

«Зловмисник залучив до протиправної діяльності двох бухгалтерів свого підприємства. Згідно з укладеною угодою, підприємство мало експортувати продукцію у відповідних обсягах, якості та певного виробника. Знаючи, що за своїми потужностями виробник не може виготовляти таку кількість молочної продукції, керівник товариства підшукав вітчизняних виробників для закупівлі у них продукції аналогічної якості. Далі експортував її під торговельною маркою зазначеного в договорі виробника», - йдеться у повідомленні.

У поліції інформують, що для штучного формування та збільшення розміру податку на додану вартість, зловмисники проводили безтоварні операції з купівлі-продажу молочної продукції за завищеними цінами.

«Протягом 2016-2017 років за постачання молочної продукції за межі України фігуранти безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування податку на додану вартість - понад 18 мільйонів гривень», - інформують правоохоронці.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти стосовно керівника та двох бухгалтерів комерційної структури скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Щоб забезпечити відшкодування завданих державі збитків, загальною вартістю понад 18 мільйонів гривень, на майно наклали арешт. Також співробітники прокуратури Полтавської області звернулися до суду з позовом про відшкодування завданих державі збитків.