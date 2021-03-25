На Прикарпатті п'яний чоловік побив двох підлітків на зупинці

В Івано-Франківську п'яний чоловік побив двох підлітків на зупинці

Одного підлітка він ударив у голову, іншого – в обличчя

В Івано-Франківську 45-річний чоловік на зупинці громадського транспорту побив двох 14-річних підлітків.

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

Відзначається, що підлітки сиділи на зупинці, коли до них підійшов чоловік, почав скандалити та битися. Одного підлітка він ударив у голову, іншого – в обличчя.

Неповнолітні викликали «швидку допомогу».

«Через кілька днів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження... При спілкуванні зі слідчими чоловік свою провину визнав і пояснив, що перебував у нетверезому стані», – повідомили в поліції.

Ведеться досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські або виправні роботи строком до одного року.

Нагадаємо, у місті Дніпро 46-річний чоловік накинувся з кулаками на дев'ятирічного хлопчика, бо той начебто посварився і побився з його сином.

Зазначається, що двоє хлопчиків грали в м'яч, а потім у них виник конфлікт, в ході якого вони штовхалися і кидалися піском на дитячому майданчику.

Те, що відбулося, побачив батько однієї з дітей, вибіг на вулицю і почав бити кривдника сина. Спочатку чоловік вдарив дитину головою об бетонну огорожу, після чого кулаками завдав йому удари по обличчю.