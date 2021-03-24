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    ДТП на Одеській трасі: поліцейські знайшли труп чоловіка

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    Тіло виявили&nbsp;на узбіччі автодороги Київ-Одеса - ДТП на Одеській трасі: поліцейські знайшли труп чоловіка
    Тіло виявили на узбіччі автодороги Київ-Одеса
    фото: з відкритих джерел

    На тілі загиблого виявили тілесні ушкодження, характерні для тих, що отримують у результаті ДТП

    Тіло без ознак життя виявили сьогодні близько десятої ранку на узбіччі автодороги «Київ-Одеса» в Березівському районі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. На тілі загиблого виявили тілесні ушкодження, характерні для тих, що отримують у результаті ДТП, а поряд знайшли уламки від автомобіля.

    Наразі встановлено особу потерпілого – 55-річного мешканця Ширяївської ОТГ. На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи, які з’ясовують усі обставини події та причетних до неї осіб.

    Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, в Одесі в поліетиленовому пакеті знайшли кістки людини. На страшну знахідку натрапив на проспекті Небесної Сотні одесит, коли вигулював собаку на пустирі. Чоловік звернувся в поліцію. Прибулі на місце експерти підтвердили схожість кісток з людськими. За попередніми даними, серед останків відсутній череп (що явно ускладнить процес упізнання) і ліва нога. Скелет був наполовину вкопаний в землю, і обтягнутий чимось схожим на поліетиленовий пакет.

    Теги: ДТП дороги Одеса Одещина чоловік
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