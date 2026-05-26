Депутат Держдуми РФ викрав дитину з Херсона: історія опікунки, яка бореться за неї п’ятий рік

Іванна Гончар
Законна опікунка дівчинки шукає її вже п’ятий рік
колаж: glavcom.ua
Українська кіберполіція допомогла знайти нові фото дівчинки

«Новая Газета Европа» оприлюднила історію про українську дівчинку Маргариту, яку після викрадення з окупованого Херсона всиновила родина російського політика Сергія Миронова. У матеріалі йдеться, що дитину вивезли до Росії у 2022 році, змінили їй ім’я та передали в сім’ю депутата Держдуми РФ, а її законна опікунка Дарина Рєпіна бореться за дівчинку вже п'ятий рік, пише «Главком».

Дарина допомагала матерям із кризових сімей

До повномасштабної війни херсонка Дарина Рєпіна займалася бізнесом і водночас допомагала жінкам у складних життєвих обставинах через громадську організацію. Вона підтримувала матерів, які народжували дітей у колоніях або мали проблеми із залежностями.

Саме так вона познайомилася з Яною Прокопенко – біологічною матір’ю Маргарити та її старшої сестри Анни. За словами Дарини, жінка мала наркотичну залежність і спочатку хотіла зробити аборт, але Дарина вмовила її залишити дитину та пообіцяла, що допомагатиме.

Старшу сестру Маргарити Дарина вже виховувала у своїй родині

Першою дитиною Яни стала Анна. Дівчинка народилася слабкою та мала проблеми зі здоров’ям через наркотичну залежність матері. Згодом Яна зникла, а Дарина знайшла дитину у важких умовах разом із матір’ю та її співмешканцем. Після цього Анну вилучили соцслужби та відправили до дитбудинку.

Дарина постійно навідувала дівчинку, а згодом вирішила забрати її до себе. «Мама, ти ж мене забереш?», – питала Анна під час зустрічей. У 2020 році Дарина офіційно оформила опіку над Анною. У родині дівчинка почала жити разом із рідною донькою Дарини Терезою.

Рідна дочка Дарини -Тереза та прийомна - Анна
Народження Маргарити

Через деякий час Яна Прокопенко знову завагітніла. За словами Дарини, жінка погодилася народити дитину за умови, що після пологів Дарина оформить над нею опіку. 31 жовтня 2021 року народилася Маргарита. Біологічна мати одразу написала відмову від дитини, а Дарина почала оформлювати документи на опікунство.

«Я побачила Маргариту і одразу зрозуміла: наша дівчинка», – розповіла жінка. Маргарита тимчасово перебувала у херсонському дитбудинку, поки тривали бюрократичні процедури.

Війна і дитбудинок у підвалі церкви

На момент початку повномасштабного вторгнення документи на опіку були майже готові. Через бойові дії Дарина не змогла забрати Маргариту.

У Херсоні дітей із будинку дитини переховували у підвалі церкви, оскільки ходили чутки, що росіяни хочуть вивезти сиріт до РФ. Місцеві жителі приносили малюкам продукти, памперси та воду, а волонтери допомагали з харчуванням.

Згодом окупаційна влада змінила керівництво закладу. Новопризначена директорка заявила Дарині, що питання опіки тепер потрібно вирішувати через російську адміністрацію.

«Україна зараз тут ніяких рішень не приймає», – переказує слова директорки жінка.

Дитину вивезли до Росії

У серпні 2022 року до окупованого Херсона приїхали дружина Миронова Інна Варламова із його першою заступницею у Держдумі Яною Лантратовою. Вони відвідали дитбудинки та забрали двох дітей, серед яких була Маргарита.

Уже у вересні дітей вивезли через Крим до Росії. Пізніше Маргариту всиновили та перейменували на Марину Миронову. Дарині тривалий час говорили, що дитину нібито евакуювали або що колону могли обстріляти. Лише згодом вона дізналася, що Маргарита жива та перебуває у Москві.

У якій сім’ї зараз живе Маргарита

Після вивезення з окупованого Херсона Маргариту всиновила дружина російського політика Сергія Миронова Інна Варламова. Дівчинці змінили ім’я на Марина Сергіївна Миронова та офіційно змінили місце народження – замість Херсона в документах вказали підмосковний Подольськ.

Зараз дитина живе у сім’ї Миронова – 73-річного керівника фракції партії «Справедлива Росія» у Держдумі РФ. У матеріалі зазначається, що Маргариту охрестили вже під новим ім’ям.

Спочатку Дарина Рєпіна припускала, що подружжя могло не знати про наявність законної опікунки та рідної сестри дівчинки. Однак, за її словами, Миронов і Варламова вже кілька років знають, що дитину шукають в Україні, але продовжують утримувати її у своїй сім’ї.

«Я виправдовувала Миронова з Варламовою, думаючи, що їм сказали, ніби Маргарита – сирота. Але вже кілька років вони знають, що її шукає законний опікун», – сказала Дарина.

Хто допомагає повернути Маргариту

Дарина Рєпіна розповіла, що після того, як дізналася про місцеперебування Маргарити, почала звертатися до журналістів, міжнародних організацій та української влади, аби повернути дитину.

За її словами, допомогу в пошуках надала журналістка Вікторія Новікова з The Reckoning Project, яка допомогла встановити, що Маргариту вивезли до Москви ще у вересні 2022 року.

Також Дарина звернулася до нідерландського фонду «Емілія», який займається поверненням українських дітей. Інформаційну підтримку їй надала й українська влада. Окремо жінка згадала роботу української кіберполіції. За її словами, правоохоронці зламали листування Інни Варламової та передали їй фотографії підрослої Маргарити.

Дарина також заявила, що президент Володимир Зеленський допоміг оформити український паспорт для Маргарити. Це робили у надії, що російська сторона погодиться на проведення ДНК-експертизи у третій країні та дитину вдасться повернути.

Крім того, жінка брала участь у пресконференції в Парижі разом з іншими родичами викрадених українських дітей, вимагаючи від Росії повернення дітей додому.

«Я ніколи від неї не відмовлюся»

Дарина продовжує вимагати повернення дитини, звертається до міжнародних організацій, журналістів і російської влади. Вона також просить провести ДНК-експертизу.

«Якщо ви її любите – віддайте. Якщо сумніваєтеся –давайте зробимо ДНК-тест», – звернулася вона до родини Миронова.

Жінка переконана, що Маргарита рано чи пізно дізнається правду та знайде свою справжню родину. «Я ніколи від неї не відмовлюся ні за яких обставин», – наголосила Дарина.

