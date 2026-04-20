Поліція затримала жінку, яка підозрюється у п’яти крадіжках із ювелірних крамниць (фото)

glavcom.ua
Правоохоронці затримали зловмисницю одразу після вчинення чергової крадіжки золотого ланцюжка
фото: Національна поліція України

Щоб уникнути викриття, жінка щоразу змінювала крамниці та райони міста, а самі прикраси збувала через різні ломбарди

32-річна киянка обкрадала крамниці під виглядом покупчині. Вартість деяких викрадених прикрас сягала 200 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі та оперативники Святошинського управління поліції разом із карним розшуком викрили місцеву мешканку, яка спеціалізувалася на крадіжках із ювелірних магазинів. 

Слдство встановило, що зловмисниця діяла під виглядом звичайної покупчині: заходила до магазинів, просила показати дорогі прикраси, а відтак, користуючись неуважністю продавців, непомітно ховала золоті ланцюжки та каблучки до кишені верхнього одягу й залишала приміщення. 

Вилучений у зловмисниці ланцюжок
фото: Національна поліція України

«Щоб уникнути викриття, жінка щоразу змінювала крамниці та райони міста, а самі прикраси збувала через різні ломбарди. Наразі правоохоронці встановили щонайменше п’ять епізодів вчинених нею крадіжок. Зокрема, встановлено, що вартість деяких викрадених виробів сягала 200 тис. грн», – повідомили у поліції.

Вага викраденого зловмисницею ланцюжка перевищила 19 грамів
фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали зловмисницю в порядку статті 208 КПК України одразу після вчинення чергової крадіжки золотого ланцюжка.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На час слідства підозрювана перебуватиме під вартою.

Раніше столичні правоохоронці викрили зухвалу схему крадіжки грошей та товару з магазину. 18-річний продавець разом із 35-річним знайомим розіграли розбійний напад, аби привласнити касу. Інцидент стався в одному з торгівельних закладів Дарницького району. Продавець зателефонував до поліції та заявив, що невідомий чоловік зі зброєю ввірвався до крамниці й забрав готівку та товар. Поліція негайно розпочала розшук озброєного злочинця.

До слова, правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на магазин на вулиці Михайла Стельмаха у Києві. Зловмисник намагався вийти з торговельного залу, не сплативши за товар, однак його зупинила касирка. У відповідь на вимогу оплатити покупки чоловік дістав страйкбольну гранату, висмикнув запобіжну чеку та передав її наляканій жінці. 

