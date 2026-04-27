Розібрали на запчастини: двоє студентів затримано за викрадення авто з прокатного сервісу

Ірина Міллер
Розібраний Volkswagen молодики залишили у лісі
фото: Національна поліція України

Вирішивши заволодіти транспортним засобом, вони відчинили замок та відігнали іномарку до найближчої лісопосадки

У Києві поліція затримала двох молодиків, які викрали автомобіль відомого сервісу прокату в Деснянському районі. Зловмисники відігнали іномарку в лісосмугу, де зняли з неї вартісні деталі, а понівечений кузов лишили серед дерев. Про це повідомили в поліції Києва, інформує «Главком».

Повідомляється, що інцидент стався на Троєщині. До правоохоронців звернувся представник компанії з оренди авто, який виявив зникнення Volkswagen. Машина була припаркована ввечері на узбіччі біля перехрестя вулиці Архітектора Ніколаєва та проспекту Червоної Калини, проте вже вранці її на місці не було.

Працівники кримінального аналізу та оперативники Деснянського управління поліції разом із колегами зі столичного главку вийшли на слід викрадачів, ними виявилися двоє студентів віком 20 та 21 рік.

Слідство встановило, що молодики помітили припаркований Volkswagen пізно ввечері. Вирішивши заволодіти транспортним засобом, вони відчинили замок та відігнали іномарку до найближчої лісопосадки. У лісі підозрюваним вдалося частково розібрати автомобіль: вони зняли шини з дисками, дзеркала, ліхтарі, викрали автомагнітолу та навіть килимки з салону. Усі запчастини зловмисники перевантажили у власну автівку, а розібраний Volkswagen кинули в лісі.

Запчастини, які молодики встигли зняти з автівки
фото: Національна поліція Украни

Поліція затримала підозрюваних у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру.

«Слідчі Деснянського управління поліції, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб», – зазначили в поліції.

Обом фігурантам повідомлено про підозру.
фото: Національна поліція України
Підозрюваним загрожує тривалий термін ув’язнення
фото: Національна поліція УКраїни

Згідно з чинним законодавством, санкція інкримінованої статті передбачає суворе покарання – до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Чорноморську Одеської області 40-річна вінничанка заволоділа чужою автівкою через бажання проїхатися до моря.

