Жахлива ДТП на Хмельниччині: одна дитина загинула, ще двоє травмовані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Жахлива ДТП на Хмельниччині: одна дитина загинула, ще двоє травмовані
фото: Національна поліція
На дорозі не розминулися мотоцикл та автівка, у результаті зіткнення є загиблий та постраждалі

На Хмельниччині, у селі Гвардійське, сталася смертельна ДТП – зіткнулися мотоцикл та автівка. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції.

«Відбулось зіткнення між мотоциклом Honda, за кермом якого перебував 15-річний житель с. Райківці, та автомобілем Daewoo Sens під керуванням 23-річної дівчини», – ідеться у повідомленні.

У результаті ДТП неповнолітній водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Водійка автомобіля та троє її пасажирів – 40-річна жінка та двоє малолітніх дітей чотирьох та п’яти років – травмувалися.

Слідчі наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня у Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Пасажирський потяг, що прямував із Закарпаття до південного регіону країни, здійснив наїзд на молодого чоловіка. Від отриманих важких травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків. 

Також у місті Васильків, що на Обухівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами вантажівки загинула 80-річна жінка.

ТЦК пояснив, чому у мобілізованих забирають мобільні телефони
У Патріаршому Соборі відспівали провідника ОУН Андрія Мельника
Росія палає: Сили оборони уразили ворожий фрегат, танкер та нафтові об'єкти
Жахлива ДТП на Хмельниччині: одна дитина загинула, ще двоє травмовані
Вступ України до ЄС – Зеленський зробив заяву
У Херсоні під завалами будинку знайдено тіло жінки, загиблої від удару російського дрона
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

