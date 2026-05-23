Жахлива ДТП на Хмельниччині: одна дитина загинула, ще двоє травмовані

На дорозі не розминулися мотоцикл та автівка, у результаті зіткнення є загиблий та постраждалі

На Хмельниччині, у селі Гвардійське, сталася смертельна ДТП – зіткнулися мотоцикл та автівка. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції.

«Відбулось зіткнення між мотоциклом Honda, за кермом якого перебував 15-річний житель с. Райківці, та автомобілем Daewoo Sens під керуванням 23-річної дівчини», – ідеться у повідомленні.

У результаті ДТП неповнолітній водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Водійка автомобіля та троє її пасажирів – 40-річна жінка та двоє малолітніх дітей чотирьох та п’яти років – травмувалися.

Слідчі наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня у Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Пасажирський потяг, що прямував із Закарпаття до південного регіону країни, здійснив наїзд на молодого чоловіка. Від отриманих важких травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.

Також у місті Васильків, що на Обухівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами вантажівки загинула 80-річна жінка.