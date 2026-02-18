Головна Київ Новини
Киянину загрожує до восьми років в'язниці за знайдену картку військового: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
За крадіжку в умовах воєнного стану та привласнення документів підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

Чоловік знайшов гаманець військового із банківською карткою на дорозі біля метро

У Києві перед судом постане чоловік, який обікрав військовослужбовця. Зловмисник знайшов на дорозі чужий гаманець і замість повернення знахідки власнику вирішив витратити гроші на власний розсуд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як встановило слідство, інцидент стався біля станції метро «Берестейська» у січні 2026 року. У ході розшукових заходів оперативники встановили особу порушника. Ним виявився 34-річний мешканець столиці, який раніше вже був судимий за вчинення майнових злочинів.

Чоловік знайшов гаманець військового із банківською карткою на узбіччі дороги біля метро та, замість того щоб повернути її власнику, вирішив скористатися чужими коштами.

Використовуючи безконтактну оплату (PayPass), зловмисник за день зробив десятки покупок у в магазинах, аптеках, на автозаправній станції та у закладах харчування.  

За крадіжку в умовах воєнного стану та привласнення документів йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що невідомий зловмисник проник до припаркованого автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Розбивши вікно дверей пікапа, злочинець викрав цінне військове обладнання, серед якого була сучасна радіоелектронна боротьба (РЕБ) станція, а також тактичне спорядження та інші особисті речі військового.  

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн

Теги: злочинець викрадення військові гроші метро Київ

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
