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    Кримінал

    На Закарпатті після візиту до стоматолога померла 20-річна дівчина

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    На Закарпатті після візиту до стоматолога померла 20-річна дівчина

    Стоматолог ввів пацієнтці препарат, на який у неї ймовірно була алергія

    20-річна мешканка смт. Міжгір'я, що на Закарпатті, померла після алергічної реакції від уколу анестезії.

    Як розповіли Mukachevo.net в поліції Закарпаття, що. вчора, 1 липня, дівчину госпіталізовано до Міжгірської райлікарні після візиту до стоматолога.

    Як пишуть місцеві ЗМІ, дівчина 1999 року народження пішла на прийом до лікаря-стоматолога у Міжгір’ї 2 тижні тому. Лікар ввів пацієнтці препарат, на який у неї, ймовірно, була алергія. У дівчини почався анафілактичний шок. Її стан погіршувався з кожним днем і вона впала в кому.

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    Як розповіла речниця відділу комунікації ГУНП в Закарпатській області Інеса Манзулич-Іванова, спочатку дівчину лікували у Міжгірській районній лікарні, а згодом перевели в Ужгород в обласну лікарню.

    Після тривалого перебування в комі 20-річна закарпатка померла. Трапилося це вчора, 1 липня. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 140 КК України – Неналежне виконання професійних обов’язків.

    Водночас, як переконує правоохоронців сестра померлої дівчини, лікаря-стоматолога кілька місяців тому звільнили з лікарні. Тому на якій підставі він надавав медичні послуги і чи мав право це робити, встановить комісійна експертиза. Наразі триває слідство.

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