У Києві затримано 16-річного хлопця, який підпалював відділення «Укрпошти» (фото)

Студент може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років

У Києві правоохоронці затримали 16-річного студента, який підпалив три відділення «Укрпошти». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 16-річному студенту одного з київських коледжів, який підпалив три приміщення АТ «Укрпошта» (ч. 2 ст. 194 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зауважили, що хлопець у Telegram отримав пропозицію підпалити три поштові відділення у Солом’янському та Дарницькому районах столиці за $1 тис.

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Хлопець підпалював поштові відділення у Києві фото: Київська міська прокуратура

«Погодившись на цю пропозицію, він придбав на АЗС легкозаймисту речовину, після чого поїхав за вказаними замовником адресами поштових відділень, розбив вікно та залив вхідні двері бензином, а згодом кинув у приміщення підпалений шматок картону, внаслідок чого загорілись вхідні двері. Усі свої дії хлопець фіксував на мобільний телефон», – зауважує прокуратура.

Студент може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше, у Києві невідомі підпалили відділення «Укрпошти». Про це повідомив письменник Андрій Кокотюха у Facebook. За словами письменника, підпали можуть відбуватися з помсти за доставлення повісток від ТЦК. У своєму дописі літератор зазначив, що «Укрпошта» тепер може стати новим об’єктом для нападів паліїв, слідом за автівками військовослужбовців. Зовнішні двері відділень просто заливають мазутом і підпалюють.

До слова, у ніч на 23 вересня у столиці палало військове авто. Подія сталася у Дарницькому районі на вулиці Миколи Бажана. Як зазначається, ймовірно черговий підпал спричинив вибух.