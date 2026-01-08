Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон

Наступне засідання відбудеться 14 січня о 10:30, тоді заслухають експертів та докази сторони захисту

У четвер, 8 січня, у Шевченківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку – арешт без права внесення застави строком на 60 діб, до 9 березня 2026 року включно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що засідання розпочалось о 10:42. До суду доправили обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Також у залі був прокурор Дмитро Петльований. Адвокат Володимир Вороняк долучився онлайн. Інший адвокат Ігор Сулима, а також потерпіла Софія Особа були відсутні.

Прокурор Дмитро Петльований повідомив, що у В'ячеслава Зінченка 12 січня закінчується строк дії запобіжного заходу. Він наголосив, що у випадку зміни запобіжного заходу є ризик, що обвинувачений може уникати явки до суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки усвідомлює міру покарання у разі доведення провини. А також зауважив, що Зінченко не має постійного місця проживання на території Львова чи області, тому забезпечити його належну процесуальну поведінку м'якшими запобіжними заходами неможливо.

«Окрім того, існує ризик того, що, враховуючи характер інкримінованих злочинів, його інтерес до зброї і певні навики поводження з нею, а також характер злочину, який йому інкримінується, обвинувачений може вчинити інше кримінальне правопорушення», – додав прокурор.

Натомість адвокат заявив, що подане клопотання прокурора сторона захисту вважає необґрунтованим, а зазначені ризики – необ'єктивними і не підтвердженими належними доказами, тому, на його думку, клопотання є упередженим і суперечливим.

«Як в процесі досудового розслідування, так і в ході судового розгляду по суті сторона обвинувачення не надала в тому числі жодного доказу того, що є підстави сумніватися у належній поведінці Зінченка, що він нібито може незаконно впливати на учасників процесу, в тому числі потерпілих, свідків, експертів чи знищити і приховати докази, які фактично давно вже вилучені чи повинні були бути вилучені і досліджені експертами», – зазначив Вороняк, закликавши суд обрати м'якший запобіжний захід – домашній арешт з носінням засобів спостереження.

Колегія суддів ухвалила рішення продовжити В'ячеславу Зінченку запобіжний захід – арешт без права внесення застави строком на 60 діб. Наступне засідання відбудеться 14 січня о 10:30. Тоді заслухають експертів та докази сторони захисту.

На попередньому засіданні, яке відбулось 16 грудня, експерт Віталій Мандрик, який здійснював одорологічну (запахову) експертизу у межах справи, підтвердив, що троє собак виявили збіг між запахом Зінченка та запахом з місця вбивства. Також у суді дослідили гільзу.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.