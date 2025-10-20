СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи

Детектив розслідував справу «Роттердам+», а також про закупівлі трансформаторів для залізниці

Співробітники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який розслідував низку резонансних справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

«Зокрема, щодо зловживань у сфері енергетики («Роттердам+») та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів ексзаступником керівника департаменту СБУ, а також незаконне збагачення генерала та заступника керівника департаменту СБУ», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, формула «Роттердам +» запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. У підсумку, вона визначає кінцеву ціну на електроенергію.

Її необхідність пояснювали потребою забезпечити стабільність енергосистеми країни. Адже з початком війни на Донбасі, родовища з антрацитовим вугіллям, якого потребують українські ТЕС, опинилися на окупованій частині територій. Тому аби енергогенеруючі компанії змогли закуповувати вугілля закордоном, у випадку припинення поставок з окупованих територій, ціну вирішили підняти до світового рівня.

У тариф заклали вартість вугілля на міжнародній біржі в голландському порту Роттердама, куди постачають паливо з Африки і Південної Америки. Сюди також включили вартість доставки в Україну, звідки й походить назва «Роттердам + доставка» – скорочено «Роттердам +».

Вугілля є основним видом палива українських ТЕС і ТЕЦ. Формула «Роттердам+» застосовувалася як до антрацитової групи вугілля, так і до газових марок. З 2016 року ціна на електроенергію для населення і бізнесу зростала у кілька етапів.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня Служба безпеки розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці». Перед тим НАБУ заявило, що Служба безпеки проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро, які зараз є чинними працівниками «Укрзалізниці». За словами пресслужби НАБУ, дії СБУ можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

До слова, Печерський райсуд Києва продовжив арешт для детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магомедрасулова. Його підозрюють у спробі продавати технічні коноплі до Росії.