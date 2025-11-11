Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні

Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні, уряд розпустив наглядову раду «Енергоатома», Зеленський відвідав Херсон. «Главком» склав добірку новин 11 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Уряд розпустив наглядову раду «Енергоатома»

Кабінет міністрів ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК «Енергоатом». Зокрема, уряд вирішив достроково зупинити повноваження наглядової ради компанії.

За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Завдання нового складу – швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції.

Глава уряду доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит «Енергоатома», в тому числі щодо закупівель.

Візит Зеленського в Херсон

У вівторок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув до Херсона в річницю визволення міста від російських окупантів. Глава держави зазначив, що готуються рішення, які мають посилити місто у контексті війни.

Президент наголосив, що у п'ятницю, 14 листопада, планує провести спеціальну Ставку верховного головнокомандувача.

Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. За даними слідства, колишній урядовець фігурує в плівках НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері.

Експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою.

Помер одіозний екснардеп Геннадій Балашов

Колишній народний депутат і лідер політичної партії «5.10» Геннадій Балашов помер у віці 64 років. Причини смерті наразі невідомі. Геннадій Балашов є засновником лібертаріанської партії «5.10». Він виступав проти української мови та закликав скасувати майже всі податки.

У 2021 році Державна фіскальна служба повідомила Балашову про підозру через несплату майже 10 млн грн податків і наклала арешт на його майно. У 2022 році справу передали до суду, тоді ж Балашов виїхав з України у США.

Після того, як політик втік з України, він почав проводити трансляції на своєму ютуб-каналі, де називав українського президента Володимира Зеленського «диктатором» та стверджував, що в Україні зараз «воєнний комунізм».

На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військовий літак

На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак. На борту повітряного судна перебувало 20 військовослужбовців.

Раніше МВС Грузії повідомило, що військово-транспортний літак C-130 збройних сил Туреччини впав на грузинській території, за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном у муніципалітеті Сігнагі.

Азербайджан повідомив, що борт вилетів із Гянджі. Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив співчуття президентові Туреччини.