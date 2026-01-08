Головна Країна Кримінал
Дніпро: затримано двох підозрюваних у вимаганні грошей на суму $35 тисяч

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Нині фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави
фото: Прокуратура України

Підозрювані погрожували фізичною розправою потерпілому та членам його родини

У Дніпрі правоохоронці затримали двох місцевих мешканців за підозрою у вимаганні $35 тисяч «за неправильну поведінку». Про це повідомляє обласна прокуратура у четвер, 8 січня.

За даними слідства, інцидент стався під час відпочинку в одному з ресторанів міста Дніпра, де між двома компаніями виник конфлікт.

«Після цього двоє чоловіків, які представилися «кримінальними авторитетами» та заявляли про нібито наявний вплив у місті, почали вимагати від потерпілого неіснуючий борг у $35 тисяч. Причиною вони називали так звану «неправильну поведінку», – йдеться у джерелі.

Як зазначається, підозрювані погрожували фізичною розправою потерпілому та членам його родини, наполягаючи на передачі коштів.

6 січня правоохоронці затримали зловмисників під час отримання першої частини неправомірної вигоди – $10 тисяч. Їм оголосили про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 189 КК України.

Нині фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили злочинну організацію, яка у 2021-2023 роках привласнила понад 71 млн грн бюджетних коштів у галузі теплопостачання Івано-Франківська. 

