НАБУ закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
НАБУ закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer
фото: nabu.gov.ua

Як зазначило НАБУ, за результатами розслідування не зібрано достатньо доказі

Національне антикорупційне бюро заявило про закриття кримінального провадження щодо компанії Archer. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«За результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського Союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалене законне рішення.

«Зазначимо, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур. НАБУ і САП завжди діють виключно в межах закону та в інтересах суспільства і держави», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що компанія Archer, яка є єдиним виробником охолоджених тепловізійних прицілів в Україні, 5 жовтня 2023 року потрапила у поле зору НАБУ. Після проведених у її офісах обшуків робота підприємства була призупинена.

Теги: НАБУ САП

