НАБУ і САП погано працюють? Голова Антикорупційного суду пояснила, чому справи розглядаються роками

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
НАБУ і САП погано працюють? Голова Антикорупційного суду пояснила, чому справи розглядаються роками
Суспільство помилково вважає, що саме судді мають шукати обвинувачених та їхніх захисників, вважає керівниця Антикорупційного суду
фото з сайту суду

Справи часто надходять у суд майже перед закінченням термінами давності – Віра Михайленко

Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко заявила, що затягування розгляду гучних антикорупційних проваджень пов’язане не із самими суддями, а з тим, коли саме справи надходять до суду. Про це очільниця суду розповіла під час круглого столу, приуроченого до шостої річниці діяльності антикорупційного суду, передає кореспондент «Главкома». 

За словами Михайленко, часто обвинувальні акти передаються до суду лише за кілька років після початку розслідування, коли до закінчення термінів давності залишається небагато часу. 

«Кожен суддя антикорупційного суду намагається організувати процес так, щоб встигнути (до закінчення термінів давності – «Главком»). Однак проблема в тому, що часто обвинувальні акти надходять до суду вже за 4-5 років після початку розслідування, коли терміни давності майже спливають. У таких умовах у суду залишається значно менше часу на розгляд, ніж було у слідчих і прокурорів. І це вже не відповідальність суду», – заявила керівниця суду.

Водночас Віра Михайленко наголосила: судді намагаються максимально організувати процес, щоб не допустити закриття проваджень через сплив термінів давності. Вона також нагадала, що проблема характерна не лише для Антикорупційного суду, а й для місцевих судів по всій країні.

За її словами, суспільство помилково вважає, що саме судді мають шукати обвинувачених та їхніх захисників, розсилати повістки та контролювати їхню явку. 

«Це точно не компетенція суду – бігати за обвинуваченими по всій Україні. У суспільстві склалося розуміння, що суддя та його офіс ніби мають самі розшукувати обвинувачених, їхніх захисників, писати листи. Насправді ці функції виконує канцелярія та секретарі судових засідань, відповідно до графіків і ухвал», – наголосила очільниця суду.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд розглядає справи, які розслідують Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Раніше «Главком» писав, що Вищий антикорупційний суд 3 вересня затвердив угоду про визнання винуватості щодо обвинуваченого бізнесмена, голови наглядової ради ПрАТ «Хіммаш» Сергія Тищенка. 

Теги: прокуратура НАБУ корупція в Україні суддя САП розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

