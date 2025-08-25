НАБУ закликало суд розглядати справу затриманого детектива публічно

Правоохоронці підозрюють детектива Руслана Магамедрасулова у пособництві Росії

Київський апеляційний суд 25 серпня розгляне скаргу на запобіжний захід керівнику одного із міжрегіональних управлінь Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову. Співробітники НАБУ звернулися до суду, аби засідання відбувалося у відкритому режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Працівники Бюро підписали колективне звернення до суду із закликом забезпечити публічний розгляд справи. Це важливо, аби суспільство могло почути суть обвинувачення та побачити докази, на яких ґрунтується підозра», – йдеться в заяві.

Початок засідання запланований на 12:30. Магамедрасулова тримають під вартою.

Як відомо, Руслан Магамедрасулов є керівником одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора разом з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Високопосадовцю НАБУ повідомили підозру в пособництві РФ. За даними правоохоронців, він домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як повідомлялося, у Києві було затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Згодом стало відомо, що Офіс генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності бюро. У межах розслідування за підозрою народного депутата України Федора Христенка (представника забороненої партії «ОПЗЖ») у державній зраді, під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають його близькі родичі, вилучено матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів на посади детективів.