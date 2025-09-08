Головна Країна Кримінал
Справа про «крота» у лавах НАБУ. Служба безпеки повідомила нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За даними слідства, діяльність російських агентів курував співробітник ФСБ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

СБУ стверджує, що співробітник НАБУ входив до масштабної агентурної мережі Росії

Служба безпеки України заявила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі «Д-2», входив до масштабної агентурної мережі ворога. Окрім співробітника НАБУ до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулось раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, діяльність агентів курував співробітник першої служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

Зазначається, що першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо.

Також після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова – Дмитра Іванцова. Він – колишній заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав експрезиденту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів РФ в Україні.

«Попри великий арсенал конспіративних заходів, які використовувала агентурна мережа Єгорова-Іванцова, у 2024 році СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії. Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній співробітник МВС, який на час затримання був чинним співробітником НАБУ. За матеріалами справи, цей посадовець НАБУ був завербований ворогом ще у 2012 році.

«Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про «приєднання» Криму до РФ», – повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. «Серед іншого, «кріт» збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні «цілі», фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України», – кажуть правоохоронці.

СБУ та Офіс генпрокурора затримали підозрюваного. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Як відомо, Офіс генпрокурора з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його звинувачують у пособництві РФ.

Згодом СБУ опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Теги: СБУ НАБУ російські агенти

