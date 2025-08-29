Розпочалося розслідування щодо виробника ракети «Фламінго»? Заява НАБУ

НАБУ зробило заяву про інформацію у матеріалі Kyiv Independent

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не проводять розслідування стосовно компанії Fire Point, що займається виробництвом далекобійних безпілотників і крилатих ракет «Фламінго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети «Фламінго», – йдеться у заяві.

Раніше видання Kyiv Independent написало, що НАБУ нібито розслідує діяльність провідної української компанії з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виготовляє крилаті ракети «Фламінго», через можливі занепокоєння щодо введення уряду в оману щодо ціноутворення та поставок. Згідно з повідомленням, також проводиться розслідування щодо співвласника колишньої кіностудії президента Володимира Зеленського «Квартал 95» Тимура Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара компанії.

Нагадаємо, українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповів про успішні її випробування.

Як повідомлялося, швидка розробка української крилатої ракети «Фламінго» викликає як захоплення, так і сумніви серед експертів. Видання The Economist пише, що, попри скепсис, ракета може стати серйозною загрозою для Росії.