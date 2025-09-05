Головна Одеса Новини
15,6 млн грн збитків. Керівниця аеропорту «Одеса» отримала підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
15,6 млн грн збитків. Керівниця аеропорту «Одеса» отримала підозру
За даними справи, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому
фото: УСІ

Слідство зазначає, що Одесі завдано збитків на понад 15,6 млн грн

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили в.о. генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» про підозру у завданні підприємству мільйонних збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«За даними слідства, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, яка дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній (зліт, посадка та стоянка літаків). Крім того, замість захисту інтересів комунального підприємства підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія», – йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, у результаті в грудні 2020 року КП втратило цей статус, а вказана компанія стала новим експлуатантом аеропорту та почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг. Через такі дії територіальній громаді м. Одеси завдано збитків на понад 15,6 млн грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Зауважимо, що за даними офіційного сайту міста Одеси, Ольга Макогонюк з 2017 року – виконуюча обов’язки генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса». Слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у справі про заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. 

Нагадаємо, про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн, НАБУ і САП повідомили 29 серпня 2023 року.

Про підозру повідомили колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його колишньому заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директору «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексію Кочанову. Кауфман та Борухович контролюють «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% міжнародного аеропорту «Одеса».

