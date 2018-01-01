НАБУ затримала у Львові крадіїв газу на 1,4 млрд грн

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали у Львові чотирьох службових осіб

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали у Львові чотирьох службових осіб за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб.м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн, передає прес-служба НАБУ. «16 січня 2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали у Львові чотирьох службових осіб

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали у Львові чотирьох службових осіб за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб.м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн, передає прес-служба НАБУ.

«16 січня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у Львові чотирьох службових осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн. Цього ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України», — йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що осіб затримано під час проведення слідчих дій (обшуків) в офісних та житлових приміщеннях зазначених комерційних підприємств. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Проте, понад 300 млн куб. м «пільгового» газу, Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП «Енергоринок» — її поставили за тарифом, визначеним виходячи із собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

«Прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок цієї схеми», — повідомили в НАБУ.